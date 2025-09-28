  1. Clienti privati
MotoGP Marc Marquez è campione del mondo per la settima volta

Swisstxt

28.9.2025 - 07:52

Nono titolo in carriera
Nono titolo in carriera
KEY

Mancano ancora cinque gare al termine della stagione, ma Marc Marquez si è già laureato campione del mondo delle MotoGP per la settima volta (più i due titoli vinti nelle 125 e nelle Moto2).

SwissTXT

28.09.2025, 07:52

28.09.2025, 09:12

Per riconquistare quel alloro che gli mancava dal 2019 allo spagnolo della Ducati ufficiale è bastato chiudere al 2o posto il GP del Giappone, vinto da Bagnaia, diventando così matematicamente irraggiungibile dal fratello Alex.

Il titolo di Marc Marquez è arrivato in un'annata che l'ha visto letteralmente dominare gli avversari, collezionando fin qui 14 successi nelle gare sprint e 11 in quelle della domenica.

