Mancano ancora cinque gare al termine della stagione, ma Marc Marquez si è già laureato campione del mondo delle MotoGP per la settima volta (più i due titoli vinti nelle 125 e nelle Moto2).
Per riconquistare quel alloro che gli mancava dal 2019 allo spagnolo della Ducati ufficiale è bastato chiudere al 2o posto il GP del Giappone, vinto da Bagnaia, diventando così matematicamente irraggiungibile dal fratello Alex.
Il titolo di Marc Marquez è arrivato in un'annata che l'ha visto letteralmente dominare gli avversari, collezionando fin qui 14 successi nelle gare sprint e 11 in quelle della domenica.