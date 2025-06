Marc Marquez KEY

Nove sprint stagionali, otto successi. Anche nel GP d’Italia è continuato il dominio (quasi) assoluto di Marc Marquez nelle sprint di MotoGP.

Swisstxt

Nonostante una partenza problematica l’iberico – che pochi secondi prima di scattare è andato a toccare qualcosa sul manubrio sinistro – non ci ha messo nemmeno metà gara per riprendere in mano le redini della prova anticipando, come ormai abitudine, il fratello Alex.

Avrà di che recriminare Francesco Bagnaia, il quale non è riuscito a sfruttare il pessimo avvio di gara dello spagnolo (alla 100a pole in carriera) giungendo terzo.