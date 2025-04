Marc Marquez fa doppietta in Qatar. KEYSTONE

Marc Marquez ha calato la terza doppietta in quattro tappe del Motomondiale vincendo in Qatar anche il GP dopo aver conquistato la sprint.

SwissTXT Swisstxt

Questa volta alle sue spalle si è piazzato il sorprendente Vinales con la KTM, che ha spezzato l'egemonia di podi della Ducati. A completare la top 3 è stato Bagnaia, mentre Alex Marquez per la prima volta non è stato secondo, chiudendo settimo.

Caduto Martin, alla prima gara del 2025. In Moto2 Canet ha approfittato dell'uscita di Dixon per vincere e passare in testa alla classifica, mentre in Moto3 l'elvetico Dettwiler, al rientro, è giunto 17esimo.