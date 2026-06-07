Marc Marquez e Pedro Acosta Imago

Marc Marquez ha conquistato il GP d'Ungheria dopo un gran duello con Pedro Acosta, salendo al contempo a 100 successi nel Motomondiale in tutte le classi (il terzo a risucirci).

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Scattato dalla pole, Marc ha subito il sorpasso di Acosta al secondo giro, prima di riportarsi in testa a metà gara e creare il vuoto.

La coppia è stata «aiutata» dall'errore di Martin, che alla prima curva ha abbattuto Bezzecchi, Aldeguer, Fernandez e Di Giannantonio.

Sul podio è così salito ancora una volta Bagnaia.

In Moto2 si è imposto Manuel Gondalez, mentre in Moto3 David Munoz.