  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Motomondiale Marc Marquez conquista il GP d'Ungheria dopo un gran duello con Pedro Acosta

Swisstxt

7.6.2026 - 15:01

Marc Marquez e Pedro Acosta
Marc Marquez e Pedro Acosta
Imago

Marc Marquez ha conquistato il GP d'Ungheria dopo un gran duello con Pedro Acosta, salendo al contempo a 100 successi nel Motomondiale in tutte le classi (il terzo a risucirci).

SwissTXT

07.06.2026, 15:01

07.06.2026, 15:22

Scattato dalla pole, Marc ha subito il sorpasso di Acosta al secondo giro, prima di riportarsi in testa a metà gara e creare il vuoto.

La coppia è stata «aiutata» dall'errore di Martin, che alla prima curva ha abbattuto Bezzecchi, Aldeguer, Fernandez e Di Giannantonio.

Sul podio è così salito ancora una volta Bagnaia.

In Moto2 si è imposto Manuel Gondalez, mentre in Moto3 David Munoz.

I più letti

Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai
La Svizzera lascerà la Coppa del Mondo di sci se Johan Eliasch venisse rieletto?
Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
È morta la giornalista sportiva Cristina Casari
Furgone prende fuoco alla diga del Sambuco: «Ho sentito degli scoppi e poi ho visto il fumo»

Video di calcio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

06.06.2026

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

01.06.2026

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

02.06.2026

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

01.06.2026

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Più video

Altre notizie

Pallavolo. Doppio riscatto rossocrociato nell'European League

PallavoloDoppio riscatto rossocrociato nell'European League

Roller hockey. Esplode il Palaroller, il Biasca si laurea campione svizzero!

Roller hockeyEsplode il Palaroller, il Biasca si laurea campione svizzero!

Ciclismo. Demi Vollering conquista l'ottava tappa del Giro femminile

CiclismoDemi Vollering conquista l'ottava tappa del Giro femminile