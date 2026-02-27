Lo spagnolo, campione del mondo in carica della MotoGP, ha infatti rinnovato il contratto che lo lega alla Ducati per le prossime due stagioni.

Il rapporto tra il 33enne spagnolo e la Casa di Borgo Panigale ha raggiunto il suo apice lo scorso anno: 14 vittorie nelle gare sprint e 11 trionfi nei GP, conquista del titolo iridato con cinque gare di anticipo e record assoluto di punti per un pilota nel corso di una singola stagione di MotoGP (545).

In carriera Marquez si è laureato in totale nove volte campione del mondo, vincendo 101 delle 292 gare disputate.