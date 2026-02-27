Lo spagnolo ha vinto nove titoli iridati in carriera
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Il rosso sarà ancora il colore di Marc Marquez.
Lo spagnolo, campione del mondo in carica della MotoGP, ha infatti rinnovato il contratto che lo lega alla Ducati per le prossime due stagioni.
Il rapporto tra il 33enne spagnolo e la Casa di Borgo Panigale ha raggiunto il suo apice lo scorso anno: 14 vittorie nelle gare sprint e 11 trionfi nei GP, conquista del titolo iridato con cinque gare di anticipo e record assoluto di punti per un pilota nel corso di una singola stagione di MotoGP (545).
In carriera Marquez si è laureato in totale nove volte campione del mondo, vincendo 101 delle 292 gare disputate.