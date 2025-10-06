  1. Clienti privati
Moto Dopo la caduta in Indonesia, Marc Marquez salta due gare

Swisstxt

6.10.2025 - 19:59

È caduto durante il GP d'Indonesia
È caduto durante il GP d'Indonesia
Imago

Marc Marquez, caduto ieri durante il GP d’Indonesia, dovrà saltare le prossime due gare, in Australia e in Malesia.

SwissTXT

06.10.2025, 19:59

06.10.2025, 20:14

Lo spagnolo, fresco di conquista del suo nono titolo mondiale, si è sottoposto a esami approfonditi a Madrid che hanno evidenziato una frattura alla spalla destra e una lesione ai legamenti.

I medici hanno escluso collegamenti con i precedenti infortuni e hanno confermato l’assenza di uno spostamento osseo significativo. Per questo motivo hanno optato per una terapia conservativa, che prevede riposo e immobilizzazione della spalla escludendo invece interventi chirurgici.

