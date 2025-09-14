Marc Marquez KEY

M. Marquez è tornato subito alla vittoria: dopo la scivolata nella sprint, lo spagnolo si è imposto nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini.

SwissTXT Swisstxt

Per lui, undicesimo trionfo la domenica e quindicesimo weekend su 16 con almeno un successo. L'otto volte campione del mondo in Giappone potrà aggiungerne un nono, visto che il fratello Alex (terzo quest'oggi, dietro pure a Bezzecchi) è ora a -182 punti quando restano sei appuntamenti al termine.

Nelle altre due classi, l’italiano Vietti si è imposto per la prima volta quest’anno nelle Moto2, mentre nelle Moto3 lo spagnolo Rueda ha vinto allungando in testa (19o Dettwiler).