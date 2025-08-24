Nel GP d'Ungheria Marc Marquez ha centrato il settimo successo consecutivo grazie ad un'altra grande prova che gli ha permesso di vincere con oltre 3" di vantaggio su Acosta e Bezzecchi.
L'italiano dell'Aprilia è partito forte andando a prendersi la testa della corsa nelle prime curve, ma MM93, scivolato fino al 4o posto, è risalito pazientemente e, dopo alcuni giri di pressione su Bezzecchi, si è messo davanti e ha facilmente imposto il suo ritmo.
In Moto2 la vittoria è andata a Alonso, capace di recuperare la brutta partenza, mentre nella classe leggera si è imposto Quiles. 18o Dettwiler.