Moto M. Marquez vince anche in Ungheria

Swisstxt

24.8.2025 - 14:55

Marc Marquez
Marc Marquez
Imago

Nel GP d'Ungheria Marc Marquez ha centrato il settimo successo consecutivo grazie ad un'altra grande prova che gli ha permesso di vincere con oltre 3" di vantaggio su Acosta e Bezzecchi.

SwissTXT

24.08.2025, 14:55

24.08.2025, 14:57

L'italiano dell'Aprilia è partito forte andando a prendersi la testa della corsa nelle prime curve, ma MM93, scivolato fino al 4o posto, è risalito pazientemente e, dopo alcuni giri di pressione su Bezzecchi, si è messo davanti e ha facilmente imposto il suo ritmo.

In Moto2 la vittoria è andata a Alonso, capace di recuperare la brutta partenza, mentre nella classe leggera si è imposto Quiles. 18o Dettwiler.

