Anche nella gara sprint del GP di Catalogna Marc Marquez ha messo in cascina 12 punti ed è ora a un nulla dalla certezza matematica del titolo.

Sul circuito di Barcellona il fratello Alex (in pole e 2o della generale) era partito davanti a tutti e sembrava avviato a conquistare la vittoria, ma è caduto a 3 giri dal termine permettendo a marc di ottenere il massimo.

Ora a Misano il numero 93 può già trionfare.

Nella categoria di mezzo a partire davanti a tutti sarà Daniel Holgado, mentre in Moto3 la pole è andata a David Almansa. Solo 24o tempo per Noah Dettwiler.