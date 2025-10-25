Imago

Nell’ultimo giorno di gare a Giacarta Zhang Qingying si è laureata campionessa del mondo alla trave.

Con un ottimo 15,166 la cinese ha preceduto l’algerina Kaylia Nemour (14,300), mentre il bronzo è andato alla giapponese Aiko Sugihara (14,166).

In campo maschile, Carlos Edriel Yulo ha fatto suo il volteggio con un punteggio di 14,866. L’armeno Artur Davtyan ha sfiorato l’impresa (0,033 in meno), mentre il terzo posto è andato a Nazar Chepurnyi (14,483).

Alla sbarra ha primeggiato invece Brody Malone (14,993) davanti a Daiki Hashimoto (14,733) e a Joe Fraser (14,700).