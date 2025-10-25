  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ginnastica Magistrale oro di Zhang nella trave a Giacarta

Swisstxt

25.10.2025 - 13:41

Imago

Nell’ultimo giorno di gare a Giacarta Zhang Qingying si è laureata campionessa del mondo alla trave.

SwissTXT

25.10.2025, 13:41

25.10.2025, 13:48

Con un ottimo 15,166 la cinese ha preceduto l’algerina Kaylia Nemour (14,300), mentre il bronzo è andato alla giapponese Aiko Sugihara (14,166).

In campo maschile, Carlos Edriel Yulo ha fatto suo il volteggio con un punteggio di 14,866. L’armeno Artur Davtyan ha sfiorato l’impresa (0,033 in meno), mentre il terzo posto è andato a Nazar Chepurnyi (14,483).

Alla sbarra ha primeggiato invece Brody Malone (14,993) davanti a Daiki Hashimoto (14,733) e a Joe Fraser (14,700).

I più letti

Lara Gut-Behrami sul terzo posto a Sölden: «È sicuramente un buon inizio di stagione»
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Brignone guarda alle Olimpiadi ma non solo: «Non posso permettermi un altro stop»

Video correlati

Aarau – Wil 2:0

Aarau – Wil 2:0

Challenge League | 11° turno | stagione 25/26

24.10.2025

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Challenge League | 11° turno | stagione 25/26

24.10.2025

Stade Nyonnais – Yverdon 2:2

Stade Nyonnais – Yverdon 2:2

Challenge League | 11° turno | stagione 25/26

24.10.2025

Aarau – Wil 2:0

Aarau – Wil 2:0

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Stade Nyonnais – Yverdon 2:2

Stade Nyonnais – Yverdon 2:2

Più video

Altre notizie

Moto. Bagnaia conquista pole e sprint in Malesia

MotoBagnaia conquista pole e sprint in Malesia

Basket. Sconfitti i Rockets di Capela in NBA

BasketSconfitti i Rockets di Capela in NBA

Ginnastica. Nemour d'oro alle parallele

GinnasticaNemour d'oro alle parallele