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Ciclismo Magnier trionfa in volata nella 18ª tappa del Giro d'Italia

Swisstxt

28.5.2026 - 18:03

Si tratta del terzo successo di tappa per il francese.
Si tratta del terzo successo di tappa per il francese.
Imago

Paul Magnier ha conquistato la diciottesima frazione del Giro d'Italia.

SwissTXT

28.05.2026, 18:03

28.05.2026, 18:22

Il francese ha battuto in volata gli italiani Edoardo Zambanini e Jonathan Milan al termine dei 171km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo.

Per Magnier si tratta del terzo successo di tappa in questa edizione della corsa rosa.

Il velocista transalpino ha inoltre riconquistato la leadership nella classifica punti, tornando davanti a Jhonatan Narvaez.

Nella generale il danese Jonas Vingegaard resta in testa con 4'03" sull'austriaco Felix Gall e 4'27" sull'olandese Thymen Arensman.

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