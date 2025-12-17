Cameron Menzies fa notizia con una mano insanguinata. imago

Cameron Menzies perde completamente il controllo ai Mondiali di Londra. Dopo aver preso a pugni un tavolo, lo scozzese spiega cosa lo ha fatto infuriare così tanto.

DPA dpa

Dopo aver lasciato il palcoscenico più importante del mondo delle freccette con la mano sanguinante, Cameron Menzies ha chiesto rapidamente scusa.

«Voglio scusarmi. Non ci sono giustificazioni, ma ultimamente non ho attraversato un periodo facile», ha scritto lo scozzese in una dichiarazione diffusa dall'emittente «Sky Sports».

Il 36enne aveva perso completamente il controllo dopo l'eliminazione ai Mondiali di Londra.

In seguito alla sconfitta di misura per 2-3 contro l'inglese Charlie Manby, Menzies si è avvicinato al proprio tavolo e, come un pugile, ha colpito con forza per tre volte la superficie dal basso con il pugno. La borraccia e altri oggetti sono caduti dal tavolo.

Another look at the Cameron Menzies incident.



He’s fucking mental!😬 pic.twitter.com/Hnon8oc4e5 — Swearing Sports News (@SwearingSport) December 15, 2025

Un membro della famiglia è morto di recente

Menzies ha poi spiegato: «Mio zio Gary è morto di recente. Se avessi vinto contro Charlie, il mio secondo match si sarebbe disputato il giorno del suo funerale. È qualcosa che mi ha colpito profondamente».

Dopo lo scatto d'ira, il professionista è stato richiamato dall'arbitro Kirk Bevins ed è stato accompagnato fuori dal palco del Alexandra Palace dai sonori fischi del pubblico. Lo stesso Menzies è apparso pentito già poco dopo l'accaduto: ha lasciato l'arena con le braccia alzate, mimando un gesto di scuse verso gli spettatori.

In precedenza, Menzies aveva giâ dato dei segni di nervosismo. Sul punteggio di 2-2 nei set e 1-2 nei leg, ha sbagliato i calcoli e ha mancato il possibile pareggio; pochi secondi più tardi è arrivata l’eliminazione.

Le immagini successive alla sconfitta sono destinate a entrare in molte highlights del Mondiale.