Inarrivabili KEY

ultima giornata delle Paralimpiadi di Parigi si è aperta e chiusa come meglio non avrebbe potuto per i colori rossocrociati: Marcel Hug e Catherine Debrunner si sono imposti nella maratona categoria T54, confermando tutte le aspettative della vigilia.

Swisstxt

L’ Per il 38enne di Pfyn si tratta della quarta medaglia della rassegna (un oro, due argenti, un bronzo), mentre per la 29enne di Mettendorf è addirittura la sesta (cinque ori, un argento). La Svizzera ha così concluso i suoi Giochi con un ragguardevole bottino di 21 allori. L'obiettivo minimo era replicare i 14 conquistati a Tokyo 2021.

Swisstxt