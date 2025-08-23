Marc Marquez Imago

Marc Marquez ha dominato anche la gara sprint del GP d'Ungheria e, grazie alla 13a vittoria in 14 gare veloci, si è portato a +152 sul fratello Alex in vetta al Mondiale.

L'iberico, scattato dalla pole, si è imposto con largo vantaggio sui due alfieri della VR46, Di Giannantonio e Morbidelli. Hanno invece faticato Alex Marquez (8o) e Bagnaia (13o), finito fuori dalla Q2 per la prima volta dal 2023 e partito dalla 15a piazza.

In Moto2 il più veloce delle qualifiche è stato Diogo Moreira, mentre la prima piazza nella Moto3 sarà occupata da Maximo Quiles. Solo 24o Dettwiler.