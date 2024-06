Marquez Imago

Manca soltanto l'ufficialità, ma nel 2025 Marc Marquez affiancherà Francesco Bagnaia su una Ducati.

Il Joker lascia così dopo un solo anno il Team Gresini per sedersi su una moto ufficiale. Anche Jorge Martin – attualmente al Team Pramac satellite della casa di Borgo Panigale – ha deciso di cambiare livrea per la prossima stagione, accasandosi all'Aprilia. Aprilia che potrebbe essere anche la moto di Enea Bastianini, attualmente rimasto senza sella. L'italiano – compagno del campione del mondo in carica in questo campionato – è però anche corteggiato dalla KTM.

