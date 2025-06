Imprendibile Imago

Marc Marquez ha completato il terzo weekend consecutivo con posta piena di punti.

Swisstxt

In Aragona, al Mugello e pure oggi ad Assen per gli avversari non c’è stato nulla da fare, e così lo spagnolo ha vinto sia la sprint che la gara. Il fratello Alex è caduto al 6o giro e ha permesso al numero 93 di allungare nella classifica del Motomondiale (+68). Sul podio di giornata ci sono finiti Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. In Moto2 vittoria per Diogo Moreira davanti ad Aaron Canet, mentre nella classe inferiore il successo è andato a José Antonio Rueda.