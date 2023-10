Marc Marquez

Il Team Ducati Gresini ha ufficializzato l’accordo con Marc Marquez per la stagione 2024.

Lo spagnolo, otto volte campione del mondo (una in Moto3, una in Moto2 e sei in MotoGP), aveva recentemente annunciato la propria separazione da Honda.

Nel team satellite della casa italiana ritroverà il fratello Alex. «Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché sarà un grande cambiamento».

«A volte nella vita bisogna uscire dalla propria «comfort zone» e mettersi alla prova per continuare a crescere», ha annotato il 30enne.

Swisstxt