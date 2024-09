Marc Marquez è tornato a vincere in MotoGp dopo 1043 giorni Keystone

Dopo 1043 giorni Marc Marquez è tornato a vincere in MotoGP nel GP d'Aragona.

Lo spagnolo, che ha vissuto un fine settimana perfetto, è partito dalla pole position e ha sempre fatto gara in testa. Sul podio anche Martin e Acosta. Weekend da dimenticare per il campione del mondo in carica Bagnaia che è stato abbattuto da Alex Marquez quando era in lotta per il 3o posto, concedendo cosî il +28 al leader del Mondiale. In Moto2 la vittoria è andata a Dixon davanti ad Arbolino e Oencue, mentre nella categoria minore è arrivata la prima vittoria di Rueda. L'elvetico Dettwiler è giunto 17o.

