Marc Marquez Imago

Marc Marquez ha vinto il GP della Cechia a Brno, festeggiando il suo 2o successo di fila dopo l'Ungheria.

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Con Bezzecchi squalificato, la gara si è decisa tra il campione, Ogura e Bagnaia L'italiano è partito male ma ha preso il comando nei primi giri, accusando però problemi da metà gara e perdendo terreno.

Marquez lo ha superato al 16esimo giro, Ogura uno dopo. Lo spagnolo sembra tornato ai massimi livelli dopo un inizio di stagione difficile.

Nelle Moto2 Ortola ha beffato Alonso all'ultima chicane.

Nelle Moto3 il debuttante Danish ha vinto con una rimonta dalla 14esima posizione.