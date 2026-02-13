E non è finita, perché lo spagnolo della Ducati al Sachsenring potrebbe fare anche meglio dato che domenica partirà davanti a tutti.

La pista tedesca non favorisce i sorpassi, per cui il 33enne è stato in testa dall'inizio alla fine e sono rimasti nella stessa posizione pure Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

Sesto Martin, assente Bezzecchi. In Moto2 la pole è andata a Ivan Ortolá e in Moto3 a Brian Uriarte.