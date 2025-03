Marc Marquez KEY

Dopo la pole position e il successo nella gara sprint, Marc Marquez ha chiuso il primo fine settimana della stagione, il primo nel team ufficiale Ducati, in maniera perfetta, ovvero con la vittoria nel GP della Thailandia.

Sebbene sembrava potesse dominare per tutti i 26 giri, lo spagnolo ha dovuto rallentare e farsi superare dal fratello Alex (poi secondo davanti a Frencesco Bagnaia) per mettersi in scia e mantenere così più alta la pressione degli pneumatici. A 4 tornate dal termine, con Alex un po' in difficoltà, ha poi piazzato in scioltezza la zampata vincente.