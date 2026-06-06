Imago

Marc Marquez ha dominato il sabato del GP d'Ungheria a Balaton. Lo spagnolo della Ducati ha conquistato la pole al mattino e vinto la sprint nel pomeriggio.

SwissTXT Swisstxt

Scattato perfettamente dal via, Marquez si è costruito un vantaggio di due secondi sui rivali in pochi giri e lo ha conservato fino al traguardo.

Secondo posto per Pedro Acosta con la KTM, mentre il leader del Mondiale Marco Bezzecchi è risalito dal sesto posto fino al terzo gradino del podio.

Nelle classi inferiori le pole position sono andate a Ifran Guevara (Moto 2) e David Almansa (Moto 3).