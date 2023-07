Léon Marchand KEY

Un altro, storico, primato è crollato ai Mondiali di Fukuoka, con Léon Marchand che ha vinto i 400m misti cancellando Michael Phelps dai libri dei record.

Era il limite più longevo del nuoto, che resisteva dal 2008. Il francese ha fermato il cronometro su uno spaziale 4'02"50 togliendo così l'ultimo record individuale che ancora era in mano alla 38enne leggenda. Il programma della domenica si è chiuso con la doppietta australiana nelle staffette 4x100m sl. In campo femminile le ragazze del Down Under in 3'27"96 hanno stabilito il terzo primato del mondo della prima giornata.

Swisstxt