Marco Streller, esperto per blue Sport (foto d'archivio). KEYSTONE

Marco Streller è stato un attaccante della nazionale svizzera e più di dieci anni fa, come molti altri ex calciatori, ha scoperto una nuova passione: il padel. È stato «amore a prima vista», ha confessato a blue Sport.

Sandro Zappella, Jüri Christen Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Streller sta guidando la tendenza del padel in Svizzera grazie alla sua società «Padelwerk», che ora gestisce 67 campi in 15 località.

Il suo entusiasmo è nato dopo il primo contatto con questo sport a Marbella, più di dieci anni fa.

Il padel è particolarmente popolare tra gli ex calciatori professionisti, perché è uno sport che si impara velocemente, che comporta molto movimento e che è orientato alla competizione.

L'ex calciatore vede per questa disciplina ancora un grande potenziale di crescita in Svizzera: molte persone non conoscono ancora questo sport e il 90% dei giocatori che lo praticano per la prima volta ritornano. Mostra di più

Il padel, sport della racchetta derivato dal tennis, è in piena espansione in Svizzera, da anni. L'ex calciatore professionista Marco Streller è in parte responsabile del fatto che i club stanno spuntando come funghi.

Colui che ha vestito per 37 volte la maglia della nazionale è cofondatore di Padelwerk, che dispone di 67 campi da padel in 15 località svizzere.

L'oggi esperto di blue Sport spiega che è entrato in contatto con il padel per la prima volta oltre 10 anni fa, durante un campo di allenamento a Marbella: «È stato amore a prima vista, perché era così divertente». Tornato in patria si è reso conto che non esisteva.

Due coppie di ex stelle del calcio svizzero

blue Sport incontra Streller in una delle sale del Padelwerk a Pratteln. Per la partita, che si gioca sempre 2 contro 2, ha convocato altri tre ex calciatori professionisti: l'ex portiere della Nazionale Diego Benaglio in coppia con anche lui ex goalie Patrick Abatangelo (ex Lugano e Aarau). Streller gioca al fianco di Markus Neumayr (ex Thun, Vaduz, Lucerna).

Il padel è generalmente molto popolare tra gli ex calciatori, anche a livello amatoriale e lui ne spiega il motivo.

«È uno sport nuovo, ci sono nuovi movimenti e può essere molto esplosivo. Se si ha un po' di talento negli sport con la palla, si può entrare in gioco molto rapidamente».

Ha elementi di tennis e squash, ma richiede anche un certo grado di agilità, che la maggior parte dei calciatori possiede, riassume: «Se si migliora in qualcosa molto rapidamente, allora è automaticamente divertente».

Il padel ha elementi di tennis e squash, ma richiede anche un certo grado di agilità (immagine illustrativa). KEYSTONE

Il 90% di coloro che giocano per la prima volta tornano a farlo

Fondamentalmente il padel ha un'asticella d'ingresso molto bassa: «È molto facile da imparare grazie ai muri che rimbalzano la pallina, inoltre spesso si gioca la palla».

È per questo che anche chi gioca per la prima volta ne trae soddisfazione: «Se ti accorgi subito che hai successo in qualcosa di nuovo che stai facendo, sei felice di rifarlo. È più facile che in altri sport migliorare il proprio livello».

Il 43enne non pensa che il padel abbia già raggiunto il suo apice: «Crediamo che il potenziale di questo sport sia tutt'altro che esaurito. Abbiamo dati comparativi dalla Svezia, per esempio, dove il picco è stato raggiunto. Ma loro hanno circa dieci volte più sale di noi».

Il potenziale in Svizzera è ancora da sfruttare

Soprattutto il potenziale di mercato in Svizzera è ancora immenso: «Ci sono ancora persone che non conoscono il padel». L'analisi ha anche rilevato che «il 90% delle persone che giocano per la prima volta lo rifanno. Credo che la domanda sia addirittura superiore all'offerta».

Oltre ai classici campi da doppio, anche i campi da singolo sono sempre più richiesti, come spiega l'ex calciatore: «L'1 contro 1 non è ancora così familiare nel nostro Paese, ma ci siamo resi conto che funziona incredibilmente bene perché c'è ancora più competizione, di cui noi ex atleti abbiamo semplicemente bisogno».

Per inciso, la coppia Streller/Neumayr ha vinto la partita. La rivincita si terrà sicuramente a breve.

L'intervista di blue Sport a Streller (in tedesco):