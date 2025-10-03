Cattive notizie per la Ducati.
Forse ancora reduci dai troppi festeggiamenti del weekend scorso, i ducatisti Marc Marquez (tornato campione del mondo dopo 6 anni) e Francesco Bagnaia (vittorioso in Giappone a 5 mesi dall’ultima volta) hanno entrambi mancato l’accesso diretto alle Q2 del GP d'Indonesia, come non succedeva da Valencia 2023.
In prova lo spagnolo ha ottenuto solo l’11o tempo (oltre ad aver rimediato due cadute), l’italiano addirittura il 17o. Le due Ducati ufficiali dovranno quindi battersi già in Q1 per provare a ottenere un buon tempo in vista delle gara sprint e del GP domenicale d’Indonesia.