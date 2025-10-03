  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Moto Marquez e Bagnaia dovranno battersi in Q1

Swisstxt

3.10.2025 - 11:27

Cattive notizie per la Ducati.

SwissTXT

03.10.2025, 11:27

03.10.2025, 11:30

Forse ancora reduci dai troppi festeggiamenti del weekend scorso, i ducatisti Marc Marquez (tornato campione del mondo dopo 6 anni) e Francesco Bagnaia (vittorioso in Giappone a 5 mesi dall’ultima volta) hanno entrambi mancato l’accesso diretto alle Q2 del GP d'Indonesia, come non succedeva da Valencia 2023.

In prova lo spagnolo ha ottenuto solo l’11o tempo (oltre ad aver rimediato due cadute), l’italiano addirittura il 17o. Le due Ducati ufficiali dovranno quindi battersi già in Q1 per provare a ottenere un buon tempo in vista delle gara sprint e del GP domenicale d’Indonesia.

I più letti

Ecco cosa c'è da sapere sulla nuova variante di Covid «Frankenstein»
Corsa tra Ferrari e Lamborghini in autostrada, denunciati tre svizzeri
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante

Video correlati

Basilea – Stoccarda 2:0

Basilea – Stoccarda 2:0

UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26

02.10.2025

Broschinski appoggia in gol un favoloso pallonetto di Shaqiri!

Broschinski appoggia in gol un favoloso pallonetto di Shaqiri!

02.10.2025

Clamoroso, tre rigori sbagliati dalla Roma

Clamoroso, tre rigori sbagliati dalla Roma

02.10.2025

Basilea – Stoccarda 2:0

Basilea – Stoccarda 2:0

Broschinski appoggia in gol un favoloso pallonetto di Shaqiri!

Broschinski appoggia in gol un favoloso pallonetto di Shaqiri!

Clamoroso, tre rigori sbagliati dalla Roma

Clamoroso, tre rigori sbagliati dalla Roma

Più video

Altre notizie

Atletica. Un altro oro per Debrunner, l'elvetica vince anche i 100 metri

AtleticaUn altro oro per Debrunner, l'elvetica vince anche i 100 metri

Francia. Svizzera terza nella staffetta mista a squadre degli Europei

FranciaSvizzera terza nella staffetta mista a squadre degli Europei

Cronometro. Evenepoel non ha rivali nelle corse contro il tempo

CronometroEvenepoel non ha rivali nelle corse contro il tempo