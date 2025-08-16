  1. Clienti privati
MotoGP Marquez si impone anche nella sprint di Spielberg

Swisstxt

16.8.2025 - 15:33

Marquez
Marquez

Marc Marquez ha trionfato anche nella gara sprint sul circuito di Spielberg in Austria partendo dalla quarta posizione.

SwissTXT

16.08.2025, 15:33

16.08.2025, 15:42

L’otto volte campione del mondo ha preceduto al traguardo il fratello Alex e Pedro Acosta ed allunga così ulteriormente in testa alla classifica.

La giornata si è aperta con una sorpresa nelle qualifiche, in cui a risultare il più veloce è stato Marco Bezzecchi su Aprilia. Complice anche uno scivolone di Marc Marquez, l’italiano ha preceduto Alex Marquez e Francesco Bagnaia.

Nella Moto2 a ottenere la pole position è stato Manuel Gonzalez, mentre in Moto3 Valentin Perrone.

