Marquez

Marc Marquez ha trionfato anche nella gara sprint sul circuito di Spielberg in Austria partendo dalla quarta posizione.

L’otto volte campione del mondo ha preceduto al traguardo il fratello Alex e Pedro Acosta ed allunga così ulteriormente in testa alla classifica.

La giornata si è aperta con una sorpresa nelle qualifiche, in cui a risultare il più veloce è stato Marco Bezzecchi su Aprilia. Complice anche uno scivolone di Marc Marquez, l’italiano ha preceduto Alex Marquez e Francesco Bagnaia.

Nella Moto2 a ottenere la pole position è stato Manuel Gonzalez, mentre in Moto3 Valentin Perrone.