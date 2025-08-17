Marc Marquez in fuga.

In Austria, Marc Marquez ha ottenuto la posta piena del weekend e dopo aver vinto la sprint del sabato ha fatto il bis con la gara domenicale (sesta volta di fila), in quello che era il GP numero 1000 della classe regina.

SwissTXT Swisstxt

Lo spagnolo è partito dalla quarta piazza, ma già dopo pochi chilometri si è trovato alle spalle del poleman Marco Bezzecchi, poi sorpassato a 9 giri dalla fine. L’italiano ha chiuso terzo, superato anche da Fermin Aldeguer.

Nella classe di mezzo la vittoria è andato al brasiliano Diogo Moreira, mentre in Moto3 a imporsi è stato Angel Piqueras.