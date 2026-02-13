Ingiocabile
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Marc Marquez ha dominato il Gran Premio di Germania al Sachsenring, conquistando la 10a vittoria in MotoGP su questa pista, controllando la gara dall'inizio alla fine.
Sul podio con lui sono saliti Ai Ogura e Raul Fernandez. Sono invece finiti nella ghiaia il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio, mentre il leader del Mondiale Jorge Martin ha chiuso 5o dietro a Pedro Acosta e davanti a Francesco Bagnaia.
In Moto2 ha vinto Ivan Ortola davanti a Daniel Holgado e Izan Guevara.
Nella classe minore Brian Uriarte ha infine preceduto Maximo Quiles e Matteo Bertelle.