Sul podio con lui sono saliti Ai Ogura e Raul Fernandez. Sono invece finiti nella ghiaia il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio, mentre il leader del Mondiale Jorge Martin ha chiuso 5o dietro a Pedro Acosta e davanti a Francesco Bagnaia.

In Moto2 ha vinto Ivan Ortola davanti a Daniel Holgado e Izan Guevara.

Nella classe minore Brian Uriarte ha infine preceduto Maximo Quiles e Matteo Bertelle.