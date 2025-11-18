  1. Clienti privati
Beach Volley Martedì nero per la Svizzera

18.11.2025 - 13:34

KEY

Quattro partite, quattro eliminazioni. Quello vissuto ai Mondiali di Adelaide è stato un vero e proprio martedì nero per le coppie rossocrociate.

A far notizia è soprattutto l’uscita di scena di Anouk e Zoé Vergé-Dépré, le quali - dopo una fase a gironi brillantissima - si sono fatte sorprendere dalle statunitensi Donlin/Denaburg per 16-21 21-16 15-11.

Sempre ai 1/16, e con lo stesso identico punteggio, out anche Annique/Leona, ko con Dani/Tania.

Pure in campo maschile c'è stata poca fortuna: Haussener/Friedli sono stati estromessi al terzo set, mentre Heidrich/Jordan al playoff per la top 32.

