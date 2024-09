Jorge Martin Imago

29"088 e battendo di oltre mezzo secondo i primi inseguitori.

Il leader della classifica di MotoGP Jorge Martin ha completamente annientato la concorrenza nelle qualifiche del Gran Premio d’Indonesia stampando un sensazionale 1’ Bagnaia scatterà invece dalla quarta piazza e dovrà trovare le migliori sensazioni per tenere il passo del pilota del team Pramac, a cui piace il Mandalika, con cui ha però un conto aperto visto che è caduto nelle precedenti 2 gare quando la vittoria era vicina. In Moto2 la pole è andata ad Aron Canet, mentre in Moto3 a Ivan Ortola. Noah Dettwiler scatta penultimo.

