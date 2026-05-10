Jorge Martin

Dopo il successo nella sprint del sabato, Jorge Martin si è confermato sul circuito di Le Mans, andando ad imporsi per la prima volta in stagione nella gara domenicale.

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Lo spagnolo ha battuto il compagno di squadra Marco Bezzecchi, che mantiene un vantaggio esiguo di un punto in classifica generale. Terzo si è piazzato Ai Ogura. La gara è stata animata in buona parte da Bagnaia che, nel tentativo di raggiungere Bezzecchi, è però finito a terra nel 16o giro. Martin, con un passo decisamente superiore nel finale, ha invece piazzato la stoccata vincente al terz'ultimo giro.