Martin Imago

Serviva solo tanta pazienza e, soprattutto, non commettere errori per conquistare il primo titolo Mondiale in MotoGP e Martin ha centrato in pieno l’obiettivo.

Swisstxt

A Barcellona lo spagnolo ha eseguito tutto alla perfezione, chiudendo 3o nella gara domenicale del GP della Solidarietà. Nonostante un weekend perfetto coronato dal successo odierno, il distacco rimasto dal leader si è rivelato incolmabile per Bagnaia.

Scattato dalla pole come meglio non poteva, Pecco ha saputo tenere a bada sia M.Marquez (2o) sia, appunto, Martin, che non ha mai provato ad attaccare.

Swisstxt