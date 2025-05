La Svizzera non è riuscita a vincere la medaglia d'oro ai campionati del mondo di hockey Keystone

A margine della conferenza stampa tenutasi a Bure per i suoi primi 50 giorni in Consiglio federale, il ministro dello sport Martin Pfister ha fatto un esplicito riferimento alla medaglia d'argento conquistata dalla Svizzera ai mondiali di hockey di Stoccolma.

«Mi sarebbe piaciuto portarvi una medaglia d'oro questa mattina. Ma purtroppo si è rivelata d'argento», ha dichiarato Pfister ai media all'inizio del suo intervento. «Forse è anche un buon segno il fatto che io non riesca a portare a casa subito una medaglia d'oro nelle mie prime settimane (...), segno che ho ancora del lavoro da fare nei prossimi anni», ha scherzato il consigliere federale.

Negli scorsi giorni Pfister si è recato nella capitale svedese e si è congratulato con i giocatori della Nazionale svizzera di disco su ghiaccio per essere riusciti a raggiungere la finale ai Campionati mondiali, svoltisi in Svezia e in Danimarca.

La nazionale elvetica, guidata dall'allenatore Patrick Fischer, farà rientro in patria nel tardo pomeriggio. E sarà accolta dal pubblico in una cerimonia che si terrà alle 18:30 a Kloten (ZH), stando a quanto comunicato dalla Federazione svizzera di hockey.