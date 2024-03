Jorge Martin in pole position sul circuito di Losail in Qatar Keystone

anno con una prova maiuscola e il tempo di 1'50"789.

In Qatar Jorge Martin si è preso la 1a pole position dell’ Subito alle sue spalle Aleix Espargaro ed Enea Bastianini. Giornata non troppo felice per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, che ha chiuso 5o, mentre il tanto atteso rookie Pedro Acosta ha staccato l’8a piazza. Alla prima prova ufficiale in Ducati, Marc Marquez ha dal canto suo conquistato la 6a casella in griglia.

