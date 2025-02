Periodo sfortunato Imago

Secondo quanto riportano vari media spagnoli, il campione del mondo della MotoGP Jorge Martin, che già ha dovuto saltare i test invernali per un infortunio alla mano destra, è nuovamente caduto e dovrà tornare in sala operatoria, questa volta per delle fratture alla mano sinistra.

Il 27enne, che si è anche rotto il calcagno del piede destro, non potrà quindi prendere parte al primo appuntamento del Mondiale, in programma in Thailandia il 2 marzo A rischio è però anche la sua presenza alla gara in Argentina due settimane più tardi.