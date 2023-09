Imago

In terra romagnola è stato Jorge Martin a segnare il tempo più veloce delle qualifiche di Moto GP e della pista (1'30"390), precedendo di quasi quattro decimi il dolorante Marco Bezzecchi.

Reduce dallo spaventoso incidente dello scorso weekend e dopo aver ricevuto solo giovedì il via libera dai medici per salire in sella, Francesco Bagnaia è riuscito a piazzare la sua moto in terza posizione, chiudendo così una prima fila tutta Ducati. Sabato sul circuito di Misano da dimenticare invece per Fabio Quartararo, eliminato nelle Q1 e solamente 13o con la sua Yamaha.

Swisstxt