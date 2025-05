Jorge Martin KEY

Jorge Martin e l’Aprilia, storia di un amore mai sbocciato. Il campione del mondo della MotoGP ha infatti esercitato la clausola per liberarsi a fine 2025 dal contratto biennale che lo lega alla casa di Noale.

«Voglio solo avere il controllo del mio futuro professionale – ha spiegato sui social il 27enne madrileno – sono comunque aperto al dialogo con Aprilia per darci una seconda opportunità prima di prendere una decisione definitiva per il 2026».

Vittima di una brutta caduta in Qatar, Martin dovrebbe tornare in luglio per il GP di Germania.