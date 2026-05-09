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Moto Jorge Martin vince la sprint di Le Mans

Swisstxt

9.5.2026 - 15:31

Martin
Martin

Jorge Martin è tornato a ruggire e lo ha fatto nella sua «specialità», ovvero la gara sprint, arrivando a Le Mans a quota 18 successi nelle prove che si disputano il sabato.

SwissTXT

09.05.2026, 15:31

09.05.2026, 18:04

Lo spagnolo dell’Aprilia è stato autore di una partenza fulminea (era ottavo in griglia), lasciando sul posto il poleman Francesco Bagnaia, alla fine secondo, e il compagno di squadra Marco Bezzecchi.

Marc Marquez, partito secondo, è stato vittima di una brutta caduta.

Nella classe di mezzo il più veloce di tutti nelle prove del GP di Francia è stato Guevara. Infine a partire davanti in Moto3 sarà Fernandez.

Moto. Frattura al piede per Marc Marquez nella sprint del GP di Francia

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