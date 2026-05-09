Martin

Jorge Martin è tornato a ruggire e lo ha fatto nella sua «specialità», ovvero la gara sprint, arrivando a Le Mans a quota 18 successi nelle prove che si disputano il sabato.

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Lo spagnolo dell’Aprilia è stato autore di una partenza fulminea (era ottavo in griglia), lasciando sul posto il poleman Francesco Bagnaia, alla fine secondo, e il compagno di squadra Marco Bezzecchi.

Marc Marquez, partito secondo, è stato vittima di una brutta caduta.

Nella classe di mezzo il più veloce di tutti nelle prove del GP di Francia è stato Guevara. Infine a partire davanti in Moto3 sarà Fernandez.