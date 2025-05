Jorge Martin Keystone

Dopo un avvio di stagione caratterizzato da due infortuni, di cui uno piuttosto grave, e zero gare concluse, Jorge Martin starebbe pensando di lasciare l'Aprilia al termine della stagione.

Stando alla stampa specializzata, nel contratto firmato dal campione del mondo in carica sarebbe presente una clausola da far valere dopo il GP di Francia nel caso lo spagnolo non fosse stato tra i protagonisti del campionato.

Il rientro del 27enne non è però previsto prima di luglio e Aprilia sembra intenzionata a battagliare per trattenerlo, dato che di fatto non è ancora entrato in competizione.