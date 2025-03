Massagno Ti-Press

Il Massagno ha sofferto decisamente più del previsto, ma è comunque riuscito a ottenere un importante successo per difendere il quarto posto.

Swisstxt

A Nosedo la squadra di coach Cabibbo ha superato il Monthey per 93-92. Sotto 44-42 alla pausa lunga, i ticinesi hanno fatto la differenza nel terzo quarto rispondendo poi ai tentativi di rimonta dei vallesani grazie ai 25 punti a testa di Morgan e D.Mladjan.

Niente da fare invece per i Lugano Tigers in casa del Nyon. Malgrado un Antonio Ballard da 22 punti e 21 rimbalzi, i ragazzi di coach Montini sono stati sconfitti per 96-76.