La Spinelli Massagno non ha più diritto all’ Impegnati sul parquet della St.Léonard per gara-2 delle semifinali, i ragazzi di coach Cabibbo hanno venduto cara la pelle, restando attaccati con le unghie e con i denti all’Olympic Friborgo ma alla fine si sono dovuti inchinare per 96-82. Nonostante il parziale di 57-42 della pausa lunga (12 dell'ex Kovac), i ticinesi sono riusciti a ricucire lo strappo arrivando fino al -2 (83-81 al 37') senza però riuscire ad effettuare l'aggancio. La SAM avrà ora 2 sfide casalinghe per cercare di riequilibrare la serie.