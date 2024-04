Avanti

Al primo match ball il Massagno ha staccato il biglietto per le semifinali dei playoff.

Swisstxt

La Spinelli ha infatti vinto anche gara-3 dei quarti con il Pully-Losanna per 81-64 chiudendo quindi la serie e passando il turno. In trasferta la squadra di Gubitosa è partita forte dominando il primo quarto, ma in maniera quasi speculare ha subito il ritorno dei padroni di casa nel secondo. Dopo la pausa lunga i ticinesi sono tornati a spingere, allungando in maniera decisiva grazie pure a Dusan Mladjan (15 punti e 8 rimbalzi). La SAM attende ora di sapere chi sarà a sfidarla tra Union e Vevey.

