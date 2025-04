Morgan Ti-Press

Massagno ha sofferto ma ha ottenuto l'importantissimo break in casa del Nyon in gara-1 dei quarti di finale di SBL, imponendosi per 79-74.

Swisstxt

Avanti di 12 punti nel 2o quarto, la squadra di Cabibbo ha subito la rimonta dei padroni di casa, forti di un parziale di +8 prima dell'ultima frazione. Decisivo quindi il finale di partita, in cui i sottecenerini hanno trovato l'allungo decisivo. Miglior marcatore per la Spinelli è stato il ticinese Solcà con 19 punti, ma ha brillato particolarmente pure Robertson, che ha messo a referto 18 punti e 17 rimbalzi.