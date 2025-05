Massagno Ti-Press

È finita la stagione di Massagno in SBL. Nemmeno in gara-3 di semifinale la Spinelli è riuscita a contrastare la superiorità dell'Olympic, che si è imposto a Nosedo per 90-78.

Swisstxt

Gli ospiti hanno controllato la partita dall'inizio alla fine, mantenendo sempre un margine tra i 5 e i 16 punti sugli uomini di Cabibbo.

Miglior marcatore della partita Humphrey, con 20 punti in ben 39'11", mentre Solcà si è messo in luce con 17 punti e 9 rimbalzi.

In finale i burgundi, che puntano al settimo titolo consecutivo, se la vedranno con i Ginevra Lions, giustizieri in 3 partite del Pully.