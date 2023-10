Mladjan Ti-Press

Terza vittoria consecutiva per Massagno, che nella 4a giornata di SBL ha sconfitto gli Starwings in trasferta per 95-80.

Trascinata da un D.Mladjan da 23 punti e 7 rimbalzi, la Spinelli ha fatto la differenza nel terzo quarto, iniziato a -4 e concluso a +15. Niente da fare per il Lugano contro lo strapotere dell'Olympic. All'Elvetico i Tigers si sono inchinati per 110-66 ai friborghesi, con il giovane Dell'Acqua miglior marcatore (15 punti). Battuta d'arresto pure per il Riva, piegato 78-59 in casa dal Troistorrents. Alle momò è stato fatale il primo quarto chiuso a -17.

Swisstxt