Spinelli Massagno Ti-Press

Alla Sporthalle il Massagno ha superato gli Starwings 77-70.

SwissTXT Swisstxt

I sottocenerini sono arrivati alla pausa di metà partita in vantaggio di 17 punti e grazie al margine guadagnato sono riusciti a resistere agli assalti dei basilesi. Il Lugano non è invece riuscito a gestire tutti i 40' ed è stato sconfitto 93-89 dal Pully. Nell'ultimo 4o i bianconeri sono passati da avere 13 punti di vantaggio a crollare di fronte agli avversari. La Spinelli resta così in 6a posizione ma sale a 12 punti, a -2 dalla coppia Starwings-Pully. Mentre il Lugano resta in fondo alla classifica.