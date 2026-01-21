  1. Clienti privati
Basket Massagno supera gli Starwings

Swisstxt

21.1.2026 - 22:34

Ti-Press

Alla Sporthalle il Massagno ha superato gli Starwings 77-70.

21.01.2026, 22:34

I sottocenerini sono arrivati alla pausa di metà partita in vantaggio di 17 punti e grazie al margine guadagnato sono riusciti a resistere agli assalti dei basilesi. Il Lugano non è invece riuscito a gestire tutti i 40' ed è stato sconfitto 93-89 dal Pully. Nell'ultimo 4o i bianconeri sono passati da avere 13 punti di vantaggio a crollare di fronte agli avversari. La Spinelli resta così in 6a posizione ma sale a 12 punti, a -2 dalla coppia Starwings-Pully. Mentre il Lugano resta in fondo alla classifica.

