Esultanza

Michael Matthews ha centrato il tris al GP del Québec.



L’australiano si è imposto in volata nella gara canadese (valida per il World Tour) vincendo per la terza volta in carriera dopo i trionfi del 2018 e del 2019. Il 33enne è stato il migliore nello slancio finale, battendo la concorrenza di Biniam Girmay e Rudy Molard, come pure quella di Tadej Pogacar (settimo).

