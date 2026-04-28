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Ciclismo Mauro Schmid chiude al quarto posto il prologo del Tour de Romandie, sesto Tadej Pogacar

Swisstxt

28.4.2026 - 17:44

Mauro Schmid
Mauro Schmid
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Il francese Dorian Godon ha vinto il prologo del Tour de Romandie a Villars-sur-Glâne.

SwissTXT

28.04.2026, 17:44

28.04.2026, 17:48

Sui 3,2 km ha preceduto di 6" il portoghese Ivo Oliveira e lo svedese Jakob Soederqvist. Mauro Schmid è giunto quarto a 7".

Tadej Pogacar, grande favorito, ha chiuso solo sesto con 11 centesimi in più dell'elvetico e con lo stesso tempo del francese Axel Zingle.

Da notare che alla partenza si sono presentati solo 103 corridori, visto che Alpecin, Decathlon, Lotto e Uno-X hanno rinunciato a prendere il via sfruttando una nuova clausola inserita nel regolamento del World Tour.

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