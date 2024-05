Luka Doncic Reuters

I Boston Celtics conoscono il nome dei loro avversari nelle NBA Finals.

Si tratta dei Dallas Mavericks, che tornano così a giocarsi il Larry O’Brien Trophy a 13 anni dall’ultima volta. I Mavs, alla terza finale in 44 anni di vita della franchigia, hanno centrato l’obiettivo vincendo in trasferta gara-5 per 124-103 e chiudendo così sul 4-1 la serie con gli emergenti Minnesota Timberwolves. Protagonisti assoluti al Target Center di Minneapolis sono stati Luka Doncic e Kyrie Irving. Entrambi hanno messo a segno 36 punti, lo sloveno addirittura 20 nel solo primo quarto.

