Max Verstappen rischia di perdere colpi nella corsa al titolo mondiale. Foto: Keystone

Verstappen e la Red Bull tentano il tutto per tutto al GP di Spagna. Il piano rischioso non funziona. Al contrario, l'olandese tampona un rivale e viene penalizzato. Il leader del Mondiale, Piastri, allunga in classifica.

DPA, Tobias Benz dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Al Gran Premio di Spagna, il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen provoca una collisione pericolosa.

In realtà, l''olandese avrebbe dovuto lasciar passare il pilota Mercedes George Russell poco prima del traguardo, invece lo ha tamponato in curva

Verstappen ha ricevuto una penalità di 10 secondi e ora rischia anche una sospensione. Mostra di più

Dopo un grave scatto d'ira con tanto di tamponamento, Max Verstappen rischia di trasformare prematuramente il Mondiale di Formula 1 in un duello tutto McLaren.

Una strategia «all-in» sulle gomme sembrava funzionare per il quattro volte campione durante il Gran Premio di Spagna, finché Verstappen non è esploso in una fase finale al cardiopalma e, dopo una penalità di dieci secondi, ha chiuso solo al decimo posto.

Inoltre, ha ricevuto tre punti di penalità, arrivando a un totale di undici nell’arco di dodici mesi. Al dodicesimo punto scatterebbe una squalifica per un Gran Premio. I prossimi punti contro Verstappen scadranno solo dopo il GP d'Austria a fine giugno (2 punti), ma prima ci sarà ancora il Gran Premio del Canada.

Il motivo del caos? Poco prima della fine, il 27enne avrebbe dovuto lasciare passare il pilota Mercedes George Russell. Invece di seguire l'ordine via radio, l’olandese ha fatto un gesto al britannico come per lasciarlo passare, per poi tamponarlo durante il sorpasso. Poco dopo, comunque, ha lasciato passare Russell.

Alla domanda se il gesto contro il pilota Mercedes fosse stato intenzionale, Verstappen ha risposto con aria di sfida: «Fa qualche differenza?».

Drama in the closing stages of the race! 😱



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

La manovra ha suscitato molte critiche dopo la gara. «L'ho fatto anch'io una volta», ha detto il pilota McLaren Lando Norris: «A Mario Kart!». Anche George Russell ha dichiarato di essersi sentito «come in una simulazione di gara o in una corsa di go-kart».

Riguardo alle critiche del britannico, Verstappen ha mostrato poca comprensione: «La prossima volta gli porto dei fazzoletti», ha detto l'olandese. Non ha intenzione di parlare con Russell: non c'è nulla da dire e non si pente nemmeno della collisione: «Nella vita non si dovrebbe mai avere rimpianti. Si vive una volta sola».

Il consulente sportivo di Red Bull, Helmut Marko, ha commentato la manovra: «L'atmosfera era tesa. In situazioni del genere si accumula frustrazione, che poi si riflette nello stile di guida».

«Il distacco comincia a fare paura»

Nel suo intervento su «Sky», però, l'amico e confidente di Verstappen non ha puntato il dito. La situazione per il team è troppo seria. Dopo la sconfitta nel Mondiale costruttori dell'anno scorso contro McLaren, ora anche il titolo piloti sembra sfuggire di mano a Red Bull e Verstappen, a favore del vincitore in Spagna Oscar Piastri e del secondo classificato Lando Norris.

«Il distacco comincia davvero a fare paura», ha detto Marko. «Siamo due o tre decimi più lenti. E nemmeno un Verstappen può colmare quel gap».

Nella spettacolare fase finale dopo l'ingresso della safety car, il pilota olandese ha colpito con la sua Red Bull la Mercedes del quarto classificato George Russell, venendo poi penalizzato. È scivolato fino a un deludente decimo posto.

Dopo la gara, Verstappen si è mostrato poco loquace: «Peccato per la safety car, avevo solo gomme dure, che non hanno funzionato. Non avevo aderenza. Fino a quel momento era stata una buona gara, il terzo posto era possibile», ha detto a «RTL».

49 punti di ritardo per un Verstappen frustrato

Oscar Piastri ha festeggiato la sua quinta vittoria nella nona gara della stagione. Anche il compagno di squadra Lando Norris, fresco trionfatore a Monaco, non è riuscito a impensierire l'australiano.

«Non posso lamentarmi, finora è stata una stagione fantastica e questo week end è stato esattamente come lo desideravo», ha dichiarato Piastri.

Terzo posto per Charles Leclerc su Ferrari, che non ha ricevuto penalità per una manovra controversa contro Verstappen. Ottima la prestazione di Nico Hülkenberg, quinto con la Sauber, che ha superato anche il campione del mondo Lewis Hamilton su Ferrari con un sorpasso spettacolare.

Con questa vittoria, Piastri consolida il suo vantaggio in classifica: ora ha 186 punti. Norris lo segue con 176, mentre Verstappen, con solo un punto conquistato, si ferma a 137, a ben 49 lunghezze da Piastri.